Mercato : vers un échange Benedetto-Pavon ?

Boca Juniors et l'OM discuteraient d'un possible échange entre Dario Benedetto (31 ans) et Cristian Pavon (25 ans).





D'après les renseignements relayés par le journaliste Matías Bustos Milla, l'idée d'un échange entre Dario Benedetto et Cristian Pavon est à l'étude, ces jours-ci. Le premier sort d'une année compliquée avec l'OM, tandis que le second a démarré sa saison avec Boca Juniors avec une blessure à la malléole et n'a pris part qu'à 4 matchs.



Sous contrat jusqu'en juin 2022, Cristian Pavon est né à Anisacate et évolue au poste d'ailier droit. Il défend le maillot des Xeneizes depuis 2014 et avait été prêté au Los Angeles Galaxy, la saison dernière. Il compte 11 sélections avec l'équipe d'Argentine. Depuis le début de sa carrière, il a inscrit 56 buts et délivré 41 passes décisives en 219 apparitions, toutes compétitions confondues.



Info ou intox ? La presse avait déjà évoqué la possibilité d'un échange avec Sébastian Villa, ces dernières semaines. Et le Colombien évolue au même poste que Pavon. Les dirigeants phocéens paraissent en tout cas chercher une porte de sortie à Dario Benedetto, alors que ses prestations n'ont pas toujours convaincu, depuis un an.