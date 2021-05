Galtier hésiterait entre Nice et Lyon

Christophe Galtier réfléchirait à rejoindre Nice ou Lyon, ces prochaines semaines.





Selon les informations communiquées par L'Équipe, le natif de Marseille est tombé d'accord avec... Lyon, en vue d'une possible signature. Il aurait dîné avec Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot et Juninho, et se serait entendu sur les contours d'une collaboration. Pour autant, son arrivée dans le club rhodanien n'est pas acquise. Ses discussions avec Nice seraient plus avancées.



Si Rudi Garcia a rejoint Lyon sans se préoccuper le moins du monde de la rivalité avec l'OM, on peut espérer que Christophe Galtier est un peu plus attentif à cela. Pour rappel, il a été formé dans le club marseillais et y a fait ses débuts en tant que professionnel (68 matchs entre 1985-1987), puis il a de nouveau défendu ses couleurs en fin de carrière (52 matchs entre 1995-1997), avant d'être intégré dans les différents staffs phocéens entre 1999 et 2001. Il a notamment assumé seul l'accrochage avec Marcelo Gallardo, en 2000, et a ensuite mis les voiles pour Salonique avant de revenir à Bastia, en 2002.



Si la rivalité avec le club de Jean-Michel Aulas n'était pas si grande à l'époque où il portait le maillot de l'OM, espérons néanmoins que Galtier ne passe pas dans les rangs d'un club dont les déboires font toujours très plaisir à l'immense majorité des fans marseillais. Nice étant aussi considéré comme rival, on peut au passage regretter qu'il n'ouvre pas davantage la porte à une expérience à l'étranger.