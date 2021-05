Thauvin a sauvé l'OM du bilan

Vincent Labrune a convaincu Florian Thauvin (28 ans) de quitter l'OM, en 2015, en lui expliquant que le club pouvait déposer le bilan.





"Je vais vous faire une révélation qui va peut-être étonner plus d'une personne... J'avais dit que je dirais la vérité. Tout le monde s'était posé la question quand on m'avait vu discuter avec Vincent Labrune. Personne n'a connu la vérité donc je vais la dévoiler aujourd'hui parce que comme tout le monde le sait, ça s'arrête pour moi. Je vais quitter le club à la fin de la saison. Je pense que c'est le moment de le dire. Si je pars, à l'époque, c'est parce que Vincent Labrune avait absolument besoin de rentrer des fonds. Et s'il ne rentrait pas 20 millions d'euros, le club déposait le bilan", a relaté le nouveau joueur du Tigres lors d'un entretien accordé au site officiel et réalisé par Eric Di Meco.



Avec le recul, on mesure bien la brillante gestion de VLB, à l'OM. Il semble avoir tenu un rôle important dans le départ de Pape Diouf, en 2009, et a rendu un club aux abois, financièrement et sportivement, en 2016. Il a alors été remplacé par Giovanni Ciccolunghi, avant que Frank McCourt n'arrive et ne réinjecte des fonds.