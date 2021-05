L'OM de retour parmi les clubs les plus chers du monde

L'OM figure dans la liste des clubs les plus chers du monde. Il est valorisé à hauteur de 195 millions d'euros, à la 31e position.





KPMG a publié son étude Football Club Valuation des clubs les plus chers du monde, pour l'année 2021. Le club marseillais fait son retour dans le classement, en tant que troisième club le plus cher du Championnat de France derrière Lyon (489 millions d'euros) et le PSG (1 754 millions d'euros). Le travail opéré par les dirigeants phocéens commence donc à payer.



Pour rappel, KPMG établit son classement à partir de l'indicateur EV (valeur d'entreprise). Sportune rappelle qu'il repose sur plusieurs métriques économiques (tels que les revenus générés, les bénéfices ou déficits du produit d'activité, ou encore les masses salariales), de popularité, de performance sur le terrain, de résultats du trading, ou encore structurels.



Il paraît néanmoins peu vraisemblable que Frank McCourt, qui semble vouloir s'inscrire sur la durée, accepte de lâcher le club pour un tel montant.