Mercato : le clan Milik rassurant sur son avenir

L'entourage d'Arek Milik (27 ans) a lâché quelques mots concernant son avenir. Il se plaît à l'OM et ne pense pour l'instant pas à un départ.





Interrogé par La Provence, un proche de l'international polonais a confirmé qu'il pourrait rester, lors du mercato : "Il est très très bien à l'OM et maintenant il se concentre uniquement sur le championnat d'Europe. Il n'y a aucune nouvelle et rien ne se passe", a-t-il expliqué.



Les planètes semblent alignées pour que l'attaquant continue à porter le maillot de l'OM, la saison prochaine. Compte tenu de la situation économique des clubs italiens, son retour en Serie A apparaît comme peu probable. Il reste à voir si quelques clubs plus solides vont s'intéresser à lui, ces prochaines semaines.



À noter que Milik s'est fait mal au genou gauche, lors du dernier match du championnat. Il souffre de légers dommages au ménisque, mais sa participation à l'Euro n'est pour l'instant pas remise en cause.