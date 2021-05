Mercato : l'OM penserait à Seko Fofana

L'OM aurait inscrit le nom de Seko Fofana (26 ans) sur ses tablettes, en vue du mercato estival. Son prix serait toutefois jugé prohibitif.





D'après les informations obtenues par RMC, Pablo Longoria suit de près la situation du joueur nordiste. Les dirigeants marseillais se seraient même déjà entretenus avec ses représentants, et Fofana serait d'accord sur le principe pour rejoindre l'OM. Le RC Lens demanderait toutefois 20 millions d'euros pour le laisser partir, un tarif jugé trop important par les Olympiens.



Cette saison, l'international ivoirien (4 sélections, 1 but) a disputé 30 rencontres de Ligue 1, inscrit 2 buts et donné 4 passes décisives. Le RC Lens l'avait recruté pour un montant de 8,5 millions d'euros, il y a un an.