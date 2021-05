Mercato : Gerson moins cher qu'annoncé ?

L'OM négocierait le transfert de Gerson (24 ans) aux alentours de 15 millions d'euros, et non 25 millions, comme le rapportent certains médias.





La Provence révèle que le possible transfert du milieu de terrain pourrait se conclure pour 15 millions d'euros, et non 25-30 millions, comme cela a été rapporté par de nombreux médias. C'est tout au moins les informations que le journal a obtenues à la Commanderie, où les sommes évoquées jusque-là étonnent.



Les discussions concernant Gerson paraissent décidément assez mouvementées. Certains intermédiaires semblent laisser filtrer d'autres éléments assez douteux dans la presse, comme l'intérêt du Real Madrid ou celui de l'Atlético Madrid, lesquels ne paraissent pas fondés. Il s'agit donc que les dirigeants de l'OM soient vigilants.



Pour rappel, certaines sources brésiliennes affirment que l'opération pourrait aboutir d'ici vendredi.