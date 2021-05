Franck Sauzée a donné son sentiment sur le mercato qui se prépare, à l'OM. Il espère le recrutement de joueurs faits pour le club.





"Le chantier de reconstruction ? Ce genre de chose arrive dans les clubs et c'est normal. Il faut reformater les choses. C'est là où il ne faut pas se planter en ayant à la tête du club des gens qui connaissent le football et qui ne vont pas se faire influencer par des agents ayant un joueur à placer. J'aimerais que les dirigeants fassent un recrutement digne de ce nom, avec des guerriers, a lancé le natif du Teil dans les colonnes de La Provence. C'est bien les techniciens, mais il faut, aussi, un état d'esprit de guerrier. Longtemps, il y a eu des gens à la direction qui ne connaissaient rien au football. L'OM ne mérite pas une forme d'incompétence à sa tête. Les propos tenus par l'ancien président sur les Marseillais m'ont complètement stupéfait. Comment peut-on dire ça ? On a été champions d'Europe en étant épaulés par les supporters et les salariés du club, nos premiers supporters. Quand on se faisait éliminer, contre Benfica par exemple, tout le monde pleurait. Maintenant, il faudrait tout stériliser ? Ne pas avoir d'émotions ? Cette interview était lunaire. C'était un profond manque de respect. Ce club mérite des gens qui bandent (sic) pour le foot et pas d'éventuelles spéculations immobilières."



L'ancien milieu de terrain pense qu'il est trop tôt pour juger le travail de Jorge Sampaoli : "Il a eu de bonnes statistiques, il a su faire gagner son effectif, c'est une qualité. À Marseille, l'état d'esprit compte avant le reste." Et d'ajouter : "Ce maillot représente tellement de choses... Pour avoir espéré le porter en étant minot puis en l'ayant porté, je sais ce qu'il représente."



Franck Sauzée est l'un des anciens qui auraient beaucoup à partager avec la génération olympienne actuelle. Champion d'Europe 1993, il a porté le maillot marseillais à 164 reprises et marqué 40 buts, dont certains très importants. Espérons que Pablo Longoria accordera davantage d'importance aux légendes du club que ne l'ont fait la plupart de ses prédécesseurs.