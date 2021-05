Le clan d'Al Walid Bin Talal a de nouveau démenti la possibilité d'un rachat de l'OM.





Certains attendent le 26 mai, voire la fin du mois, avec impatience, persuadés que la vente du club va être officialisée. Ils risquent bien d'être déçus. Dans son édition du jour, La Provence fait le point sur les rumeurs et révèle qu'aucune de ses sources, qu'elles soient à la mairie, à la Commanderie ou à la LFP, n'est informée d'un possible changement de mains. Seul Thibaud Vézirian, qui annonce la vente depuis des mois, et quelques insiders, qui revendiquent des postes haut placés dans la finance, sont dans la confidence. Chapeau à eux ! Le quotidien ajoute que cela ne fait pas rire Frank McCourt, lequel veut vraiment comprendre qui est derrière ce qu'il considère comme "un processus de déstabilisation". Le journal est allé jusqu'à interroger l'entourage du Saoudien, dont la réponse ne prête pas à confusion : "Ces rumeurs relèvent, bien évidemment, de l'hystérie."



Le mercato estival 2021 paraît prometteur et c'est là l'essentiel.