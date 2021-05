Mercato : les exigences du TFC revues à la baisse pour Adli ?

Toulouse aurait revu ses demandes à la baisse, concernant le possible transfert d'Amine Adli (21 ans).





Selon les informations publiées par La Provence, les dirigeants du TFC ont revu leurs prétentions à la baisse, ces derniers jours, concernant le possible transfert de leur milieu offensif. Bien qu'il ait été élu meilleur joueur de Ligue 2, il pourrait désormais partir en échange d'un chèque compris entre 5 et 10 millions d'euros, contre 15 millions cet hiver. Cela s'explique par le fait qu'il arrive dans sa dernière année de contrat, et que, peut-être, le nombre de prétendants est moins important que ce que laissaient croire certaines gazettes. De plus, rares sont les clubs qui paraissent capables d'investir, cet été.



Le joueur plairait en tout cas particulièrement à Pablo Longoria et David Friio. Il reste maintenant à voir s'ils feront une proposition. Pour rappel, Amine Adli a marqué 8 buts et donné 7 passes décisives en 33 matchs de Ligue 2, cette saison.