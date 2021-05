Lyon : Garcia rejette la faute sur Juninho

Rudi Garcia a expliqué pourquoi il n'était pas parvenu à atteindre ses objectifs, à Lyon. Et ce n'était pas de sa faute.





Au micro de RMC, l'ancien coach de l'OM a expliqué pourquoi sa mission avait été rendue quasi impossible, dans la ville rhodanienne : "Ça s'est bien passé au début, mais les choses ont commencé à se gâter sans que je m'en aperçoive. Après deux ou trois victoires en novembre, il ne venait plus me féliciter. J'ai découvert que quand les recrues brésiliennes ne jouaient pas, il n'était pas heureux. Il aurait préféré gagner, mais avec ses joueurs. Il s'est beaucoup investi et c'est une qualité, mais je pense certainement qu'il a dû leur promettre d'être titulaire, mais ça aurait freiné l'éclosion de certains jeunes comme Caqueret en particulier. L'avis de Juni était que Jean Lucas était meilleur. (...) Il a fait des choses dans mon dos, parlé aux joueurs dans mon dos, manqué d'objectivité et de traitement équitable", a expliqué le technicien.





"Que de mauvaises excuses de la part de Rudi"

Jean-Michel Aulas lui a, un peu plus tard, répondu : "Dommage que Rudi n'ait pas su travailler avec Juni, qui l'avait pourtant choisi et accompagné. Juni a tout notre soutien. Que de mauvaises excuses de la part de Rudi. Très déçu de la politique de la terre brûlée de Rudi Garcia qui réécrit l'histoire, oubliant qu'il avait le meilleur effectif."



Par souci d'équité probablement, Rudi Garcia a à peu près accompli à Lyon ce qu'il avait réussi à l'OM.