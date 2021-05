Bielsa élu meilleur entraîneur de Premier League par les fans

Marcelo Bielsa a été élu meilleur entraîneur de Premier League, mardi, par les internautes.





Le coach argentin passé par l'OM continue de surprendre, outre-Manche. Il a aidé son équipe à terminer à la 9e place du classement de Premier League, réalisant quelques coups tactiques qui resteront dans les mémoires. Il est notamment resté invaincu à Elland Road face aux clubs du Top 6. Les visiteurs du site de la BBC ne s'y sont d'ailleurs pas trompés : ils l'ont élu meilleur coach du championnat anglais de la saison : il a récolté 37 % des voix et devancé David Moyes (West Ham, 30 %), Pep Guardiola (Manchester City, 12 %), Brendan Rodgers (Leicester, 8 %) et Ole Gunnar Solskjear (Manchester United, 6 %). C'est d'ailleurs assez injuste, car aucun membre du club des amis de Raymond Domenech et de Rolland Courbis n'est présent dans ce top 5, ni même dans la Premier League.



Bielsa pourrait bientôt prolonger son contrat avec Leeds, alors qu'il est censé se terminer en juin. Il a jusque-là obtenu 70 victoires, 20 matchs nuls et 43 défaites, sur le banc des Peacocks.