Mercato : Germain pourrait rebondir à Montpellier

Valère Germain (31 ans) pourrait rejoindre les rangs du MHSC, cet été.





Selon les renseignements recueillis par La Provence, Montpellier pense à l'attaquant de l'OM, qui sera en fin de contrat le 30 juin, pour renforcer son secteur offensif. Il pourrait compenser le départ d'Andy Delort ou de Gaëtan Laborde, lesquels croulent sous les propositions, après un exercice très réussi.



Valère Germain évoluait sous la tunique olympienne depuis l'été 2017. Il avait été recruté par Rudi Garcia et a marqué 31 buts en 159 rencontres avec l'OM. Il n'a plus joué après l'arrivée de Jorge Sampaoli, et les dirigeants marseillais ne lui ont pas proposé de prolongation. Il faut dire qu'il percevait un salaire de 330 000 € par mois, lequel pesait lourd sur les finances phocéennes.



Laurent Nicollin, qui n'a pour l'instant pas choisi son nouvel entraîneur, y voit une belle opportunité.