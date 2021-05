Mercato : Kamara n'aurait pas l'intention de prolonger

Boubacar Kamara (20 ans) n'aurait pas l'intention de signer un nouveau contrat avec l'OM. Il devrait donc être transféré, cet été.





D'après les renseignements obtenus par l'insider @Treize013, le milieu défensif ne souhaite pas prolonger le bail qui le lie au club olympien : "Sauf retournement de situation, Boubacar Kamara ne prolongera pas son contrat avec l'OM. Son départ semble donc inévitable lors du prochain mercato", a-t-il publié par le biais de son compte Twitter. Il a également donné une piste, concernant son avenir : "Je sais que Thomas Tuchel apprécie fortement le joueur." Et le compte de Soccer Link d'ajouter : "City également sur le joueur. Le PSG le suit aussi."



Non retenu par l'incroyable Sylvain Ripoll pour l'Euro Espoirs, Boubacar Kamara devrait bien donner une nouvelle orientation à sa carrière, ces prochaines semaines. Et il ne devrait pas manquer de propositions, alors que tous les gros clubs européens ont été associés à lui, ces derniers mois.