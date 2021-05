Mercato : l'arrivée de Gerson conclue d'ici vendredi ?

L'OM aurait fait une nouvelle proposition à Flamengo, concernant Gerson (24 ans). Son transfert pourrait être conclu d'ici vendredi.





Selon O Dia, les dirigeants olympiens ont transmis une nouvelle offre à la formation brésilienne, en vue d'obtenir le renfort du milieu de terrain. Le média précise qu'elle atteint 23 millions d'euros, plus 5 millions de bonus, et qu'elle est assortie d'un pourcentage lié à une possible plus-value, lors des prochains mercatos. Flamengo aurait accepté le deal et la conclusion du feuilleton pourrait intervenir d'ici vendredi.



Le média ajoute que la rumeur rapportant un intérêt du Real Madrid est fausse, ce qui tend à laisser penser que certains intervenants (et peut-être les dirigeants de Flamengo) balancent des informations pour faire monter la sauce. Selon plusieurs sources, l'OM va d'ailleurs devoir faire le tri entre les nombreux intermédiaires qui souhaitent s'incruster dans la transaction pour obtenir une commission.



A noter que le journal Extra fait sa une sur le probable départ de Gerson pour la France, en précisant que quelques détails restent à régler.





Le journal Extra qui fait sa Une avec Gerson " prêt à rejoindre la France ". Mais il est aussi question de " détails " avant de dire adieu au Flamengo. La novela continue... pic.twitter.com/c7X1PXFuYz — Eric Frosio (@froz91) May 25, 2021