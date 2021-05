Le Real Madrid serait entré dans la danse pour Gerson

Le milieu brésilien de Flamengo pourrait échapper à l'OM cet été à cause de l'entrée dans le dossier du club de Zinédine Zidane.





Selon les informations d'ESPN Brasil, le Real Madrid aurait des vues sur le Brésilien Gerson, pour lequel l'OM a fait une offre de 25 millions d'euros, plus 5 de bonus. Le père et représentant du joueur, Marcao, est même attendu à Madrid dans la semaine pour discuter avec les dirigeants du club espagnol, 2e de la dernière édition de la Liga. Si cette information se confirmait, ce serait un coup dur pour l'OM : le Real Madrid a une puissance financière supérieure à celle du club présidé par Pablo Longoria, en plus d'une aura et d'un prestige inégalés. La seule chance de Marseille dans le dossier serait que Gerson aurait plus de mal à intégrer le onze de départ du Real que du 5e de L1 et, de fait, pourrait donc privilégier la formation lui assurant le temps de jeu le plus conséquent. L'OM semble en pole sur ce point.



Gerson, 24 ans, est lié à Flamengo jusqu'en décembre 2023.