Le Japonais a accordé un entretien à La Provence, alors qu'il va quitter le club cet été.





Hiroki Sakai confirme dans son interview qu'il quitte l'OM pour la formation japonaise de Urawa Red Diamonds, et en donne les raisons : "Pourquoi ce retour au Japon ? Parce que je ne voulais pas chercher un club en Europe pour éviter de devoir jouer contre l'OM, je n'aurais pas eu envie d'entendre les sifflets des supporters marseillais contre moi... Vous savez, avant de venir ici, j'avais décidé de terminer ma carrière en Europe dans un grand club, comme l'OM. Les cinq dernières années, j'ai eu plusieurs propositions d'autres clubs. Mais cela ne m'a jamais tenté. A vrai dire, je souhaitais continuer à jouer ici encore le plus longtemps possible. Mais en tant que joueur étranger utilisant le quota d'étrangers, je me suis donné moi-même un objectif de bien servir le club pour chaque match, pour chaque saison. Cette année, j'ai participé à beaucoup de matchs. Mais je me suis posé la question de savoir si j'avais aidé le club. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de partir."



Humble et lucide, le Japonais de 31 ans n'a que des sentiments positifs pour le club : "Je n'ai qu'un sentiment de reconnaissance pour l'OM, un seul mot à dire : merci. C'est sûr qu'il y a eu des moments difficiles pour moi. Mais ces cinq saisons étaient précieuses. Cette expérience est un trésor pour moi."



Arrivé libre à l'OM en 2016, Hiroki Sakai a disputé 184 rencontres avec le club. La latéral droit devrait quitter Marseille contre un transfert de 1,5 millions d'euros.