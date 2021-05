Flamengo n'a reçu qu'une offre pour Gerson

D'après le vice-président de la formation brésilienne, Marcos Brazas, il n'y a qu'une seule proposition pour Gerson, et c'est celle de l'OM.





Marcos Brazas s'est confié sur le dossier à Os Donos da Bola : "Il y a trois semaines, le père du joueur nous a indiqué qu'un club français souhaitait faire une proposition. Elle a été faite via l'intermédiaire de son avocat, et nous en avons discuté. Il y a eu une ou deux clauses que nous n'avons pas acceptées. Les conversations se poursuivent afin que nous puissions voir si l'offre correspond à ce que notre club et Gerson attendent. Je répète, ce n'est pas Flamengo qui a mis le joueur sur le marché, c'est bien ce club français qui veut le recruter. (...) Pour l'instant, il n'y a qu'un seul club français qui a formulé une offre ferme pour Gerson. Un point que je veux souligner, c'est que la fenêtre des transferts s'ouvrent seulement maintenant en Europe et il semble possible que d'autres clubs s'y intéressent. Ce que nous avons, c'est une proposition ferme de Marseille que Flamengo est toujours en train d'analyser."



Ces derniers jours, la rumeur d'un intérêt prononcé de l'Atlético Madrid avait filtré. Le vice-président de Flamengo l'infirme, en indiquant que seul l'OM a fait une démarche officielle à ce jour pour le milieu brésilien de 24 ans, Gerson (4 matchs, 1 but, 1 passe décisive cette saison).