L'OM et Arsenal proches d'un accord pour Guendouzi ?

Alors que l'OM serait sur le Brésilien Gerson, un Français pourrait être recruté au milieu du terrain.





D'après Todo Fichajes, Mattéo Guendouzi ne devrait pas rester à Arsenal cet été et l'OM serait en pole position pour recruter le joueur de 22 ans. Prêté dans le club allemand du Hertha Berlin toute la saison, le milieu de terrain s'est imposé chez le 14e de Bundesliga (24 matchs, 2 buts, 3 passes décisives). Mais Arsenal, où il est sous contrat jusqu'en 2022, ne souhaite plus en entendre parler, alors que Mattéo Guendouzi a eu des problèmes relationnels avec son coach, l'Espagnol Mikel Arteta.



Le média révèle donc que les Gunners discutent ouvertement avec l'OM pour un transfert cet été, et qu'un accord serait proche d'être trouvé, pour un montant autour de 20 millions d'euros (selon Transfermarkt, c'est la valeur marchande du joueur). Mais l'OM peut-il recruter Mattéo Guendouzi et Gerson, à environ 30 millions d'euros, le même été ? Un choix devra-t-il être fait entre les deux ? Réponse dans les prochains jours.