Plusieurs clubs s'intéressent à Rocchia

Christopher Rocchia, 23 ans, est en fin de contrat cet été avec l'OM. Son avenir ne s'inscrit plus au club.





D'après les informations relayées par Bien Public, trois clubs français suivent le latéral gauche. Dijon, 20e de L1 cette saison, souhaiterait recruter Christopher Rocchia pour l'an prochain, tout comme le FC Sochaux, le 7e de L2, où l'Olympien avait été prêté lors de la saison 2019-2020 (22 matchs, 1 but). Une autre formation de l'élite suit le joueur, mais son identité n'a pas filtré. A l'étranger, le club turc d'Alanyaspor et la formation suisse de Saint Gall souhaiteraient proposer un contrat à Christopher Rocchia, qui a très peu joué cette saison avec les différents entraîneurs de l'OM (3 rencontres, dont 2 de L1 et 1 de Coupe de France).



Né et formé à Marseille, Christopher Rocchia ne s'y est jamais imposé.