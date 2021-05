Le nouveau message de Milik

Arek Milik (27 ans) a posté un message sur les réseaux sociaux, après le dernier match de la saison.





"Dès mon arrivée ici, en janvier, j'ai tout de suite compris à quel point ce club et ce maillot étaient importants. La qualification en Europa League a été un bon résultat, j'ai toujours essayé de donner le maximum, 15 matchs, 10 buts. Je remercie mes coéquipiers, le club et surtout les supporters qui m'ont fait me sentir chez moi. Allez OM", a posté l'international polonais sur son compte Instagram.



On espère bien sûr qu'il n'y aura pas trop de rebondissements, cet été, et qu'il sera bien à la Commanderie, à la reprise.