Domenech attaque (encore) Longoria

Raymond Domenech était resté silencieux, dimanche, après le match Metz-OM (1-1). Cela n'a pas duré longtemps.





L'ancien entraîneur du FC Nantes (4 nuls et 4 défaites en 8 matchs) a posté un nouveau message en rapport aux déclarations de Pablo Longoria : "L'UNECATEF tient à féliciter l'OM pour sa brillante 5e place et surtout les Lillois et leur entraîneur français sans concept concret pour leur magnifique titre . Bravo F. Galtier (il a ensuite remplacé le F par un C, NDLR) élu en plus meilleur entraîneur de l'année."



Le Lyonnais n'a étonnamment pas commenté la fin de saison de Rudi Garcia, et le comparatif qu'on pourrait faire avec son passage à Marseille. Honte à l'UNECATEF d'élire un tel représentant...





