Strootman fait ses adieux au Genoa

Kevin Strootman (31 ans) a fait ses adieux au Genoa, sur les réseaux sociaux.





"Ce fut une saison avec des hauts et des bas sur le plan sportif. Je jouais peu à l'OM et nous avons donc choisi de rentrer en Italie grâce au CFC Genoa. Dès le moment où je suis entré dans l'aéroport et que je me suis présenté au club, j'ai ressenti de la chaleur et de la confiance. Dès le premier jour dans le vestiaire, j'ai réalisé que nous avions fait le bon choix.



Cette année, j'ai perdu mon plus grand supporter, ma plus fidèle fan, ma chère mère. Tout passait au second plan si j'avais un match, peu lui importait que je commence comme titulaire ou depuis le banc. Elle a regardé tous les matchs pour ne pas rater mon éventuelle entrée sur le terrain, et à la fin du match arrivait toujours son message ou un appel avec un ton désolé, si je n'avais pas joué, ou toujours trop positif, si à son avis j'avais bien joué. Comme elle aurait aimé venir à Marassi (stade du Genoa, NDLR) pour me voir jouer avec ma nouvelle équipe !



C'était une période difficile et compliquée pour notre famille, et ça l'est toujours, mais grâce au soutien inconditionnel de mes coéquipiers, du personnel, de la direction et des amis qui m'ont aidé à traverser cette période difficile, j'ai pu rester debout et continuer à jouer au football. Le vide restera toujours, mais ce soutien que je n'oublierai jamais.



Je suis très reconnaissant de l'opportunité qui m'a été donnée ici de pouvoir jouer régulièrement à nouveau alors que personne d'autre ne croyait en moi. C'est dommage de ne pas avoir pu jouer pour les Grifone dans un Ferraris (autre nom du stade, NDLR) plein et avec votre soutien, mais j'ai l'espoir que vous pourrez bientôt revenir au stade pour acclamer et pousser cette équipe fantastique avec votre voix. Merci à tous !", a-t-il publié sur Twitter.



Strootman a disputé 18 matchs de Serie A avec le Genoa et délivré 4 passes décisives. Il va donc s'en retourner à l'OM, où il fera connaissance avec son nouvel entraîneur, Jorge Sampaoli. Son contrat court jusqu'en juin 2023.