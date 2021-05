Le message d'adieu de Sakai

Hiroki Sakai (31 ans) a annoncé son départ de l'OM dans un message publié sur les réseaux sociaux.





"Chers supporters de l'OM. En cette fin de saison, j'ai décidé de quitter l'Europe et de mettre un terme à mon rêve marseillais. En effet, lorsque je suis arrivé à Marseille, j'avais décidé que l'OM serait mon dernier club européen et je n'ai pas changé d'avis. Avec 184 matchs joués, j'ai toujours tout donné de moi-même pour ce beau maillot et tous les moments de bonheur, et même ceux de tristesse, resteront pour moi un vrai trésor. Ma famille et moi-même avons adoré vivre ici et j'espère vous retrouver un jour dans un stade Vélodrome plein à craquer. Je souhaite pour l'avenir de l'OM tout le succès possible avec le coach Sampaoli et je vous dis encore un grand merci et SAYONARA", a déclaré l'international japonais par le biais de son compte Instagram.



Hiroki Sakai a même disputé 185 matchs, inscrit 2 buts et donné 12 passes décisives. Hiroki Sakai a toujours fait preuve d'un état d'esprit irréprochable et restera assurément dans le coeur des fans phocéens. Bonne chance pour la suite !