Djellit fracasse Garcia

Nabil Djellit a donné son résumé des cinq dernières années de Rudi Garcia, sur les réseaux sociaux.





Sur Twitter, le journaliste a commenté la 4e place obtenue par Lyon, alors que son grand objectif était la Ligue des Champions : "Après avoir plombé l'OM, Rudi Garcia a coulé l'OL. Terminator", a-t-il écrit.



Dans la foulée de la défaite concédée contre Nice (2-3) et de la validation de sa 4e place, Rudi Garcia a annoncé qu'il ne continuerait pas à Lyon "dans ces conditions", sous-entendant que le contexte lyonnais ne pouvait pas lui permettre de travailler sereinement : "Si le président n'a rien à me proposer demain, on sera tous d'accord, poursuit Rudi Garcia. Et s'il a quelque chose à me proposer, je ne suis pas candidat à ma propre succession." Un peu l'inverse de ce qu'il affirmait il y a quelques semaines : "Je pense que c'est un club qui me va bien, qui est posé, j'espère que mon avenir sera ici."



Comme l'OM, Lyon sera donc en Ligue Europa, la saison prochaine.