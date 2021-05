Maxime Lopez (23 ans) a commenté la signature de Florian Thauvin (28 ans) aux Tigres, au terme de son contrat.





"Comme je le disais à Flo, que ce soit pour lui ou pour l'OM, c'est une grosse page qui se tourne. De le voir partir, ça fait bizarre parce que ça faisait quand même 8 ans. Il faisait partie de la famille pour les gens, a déclaré le joueur de Sassuolo lors d'un entretien accordé à Maritima. Ça fait 8 ans qu'on a l'habitude de le voir avec le maillot de l'OM. Là, c'est bien, il va découvrir un nouveau championnat, une nouvelle culture, un nouveau pays. Après, il a la chance d'avoir Dédé (Gignac) là-bas pour bien l'aider aussi. Je pense que ça a joué un peu dans son choix. Dédé, là-bas, c'est une légende, donc il va pouvoir bien l'aider à s'acclimater, à s'adapter. Il avait besoin de changement. C'est vrai que Marseille, c'est bien, mais je pense qu'au bout d'un moment, il en a un peu souffert de Marseille. Ça a été dur parce que, oui, c'est Florian Thauvin et que les problèmes on les met souvent sur lui ; même si c'est normal aussi quand tu fais partie des cadres, des leaders d'une équipe. Mais je suis content pour lui. Ça va lui faire du bien à lui et à sa famille."



Thauvin a donc quitté Marseille après avoir joué 281 matchs, inscrit 86 buts et délivré 53 passes décisives.