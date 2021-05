Frédéric Antonetti a livré son analyse de la rencontre Metz-OM (1-1). Il n'a pas de regrets, malgré l'égalisation de l'OM.





"On a une balle de 2-0 et on se fait égaliser. Même si on avait gagné, ça n'aurait rien changé. On aurait quand même terminé à la 10e place. Face à eux, il faut bien défendre. L'OM a une équipe, techniquement, supérieure à la nôtre. Il fallait attendre notre heure et ne pas concéder trop d'occasions. La frustration existe contre Lille, Nîmes et Lorient, pas ce soir. On fait un bon match dans l'animation défensive. Après, on est en dessous dans l'animation offensive, il faut le reconnaître", a déclaré le technicien en conférence de presse.



Raymond Domenech n'a cette fois pas twitté pour féliciter le Corse de sa tactique de l'autobus.