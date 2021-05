Payet se paye l'arbitrage français

Dimitri Payet n'a pas mâché ses mots à l'égard des arbitres, après la rencontre Metz-OM (1-1). Il ne comprend pas que les décisions ne soient pas plus rapides.





"Je suis pour la VAR, il n'y a pas de souci. Mais un moment donné il faut que tout le monde se remette en question. Il y a des coupures de 5 minutes dans le match. Il faut passer un cap dans tout ça, pour que ça joue, qu'il y ait des buts. Je prends exemple sur l'Angleterre, j'y ai joué et ce n'est pas pareil. Il faut que ce soit des deux côtés, je me plains pour le championnat et pour le jeu, pas pour l'Olympique de Marseille. J'espère que la saison prochaine, on sera mieux, que les arbitres seront mieux, que le championnat sera mieux", a déclaré le milieu offensif de l'OM au micro de Canal+.



Comme la plupart de ses partenaires, Dimitri Payet s'est montré inconstant, cette saison. Il a inscrit 10 buts et délivré 9 passes décisives en 40 matchs, toutes compétitions confondues. On espère le retrouver au top, en août.