Mission accomplie pour Jorge Sampaoli, lequel a qualifié l'OM pour la Ligue Europa. Il peut désormais se consacrer au mercato.





"C'est un match où je pense que l'OM a été largement supérieur à son adversaire. L'action du penalty est fortuite et celle de l'égalisation, je ne l'ai pas vue, j'étais déjà en train de descendre dans les vestiaires. Sincèrement, depuis mon arrivée et sur ce que j'ai vu, l'objectif de la qualification européenne paraissait lointain. On est donc heureux d'être qualifié et on est remplis d'enthousiasme pour la saison prochaine", a notamment déclaré le technicien argentin en conférence de presse.



Le club olympien termine donc à la 5e position et participera à la C3, la saison prochaine.