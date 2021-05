McCourt assistera à Metz-OM

Frank McCourt sera présent dans le stade Saint-Symphorien, ce soir, pour assister à la rencontre Metz-OM (38e journée de Ligue 1).





Le propriétaire de l'OM a fait le trajet jusqu'en France pour assister au dernier match de la saison. Il restera ensuite quelques jours dans l'Hexagone. Il aurait plusieurs réunions de programmées avec Jorge Sampaoli et Pablo Longoria, dans l'optique du mercato.



"Frank avait promis aux joueurs et aux supporters de revenir rapidement, c'est ce qu'il fait. Il veut mettre Pablo (Longoria) et Jorge (Sampaoli) dans les meilleures conditions pour la reprise de la saison. Il sera là aussi à la reprise, afin d'être au plus près des joueurs. Avec le gros du Covid passé, Frank veut passer plus de jours à Marseille et montrer sa détermination", a confié un proche du milliardaire à RMC.



Pour rappel, l'OM tentera de confirmer sa qualification pour la Ligue Europa, ce soir, face aux Lorrains.