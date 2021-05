Aline Riera pense que Jorge Sampaoli a déjà apporté beaucoup de choses à l'OM. Elle pense que sa patte sera plus visible la saison prochaine, avec un groupe qu'il aura choisi.





"Il a amené un nouveau système qui permet beaucoup de centres, beaucoup de verticalité. On sent, comme avec Bielsa, que la volonté est de marquer un but de plus que l'adversaire. On sent la patte Sampaoli : jouer vers l'avant, se faire plaisir, mais c'est aussi hyper-énergivore. Ça demande de l'adaptation, mais les joueurs ont l'air de prendre leurs repères, de commencer à digérer ce qu'il leur demande. Il est en train d'amener quelque chose que les supporters ont envie de voir : une équipe qui mouille le maillot. Il apporte son énergie, les joueurs donnent le maximum, ils gagnent souvent des matches à la fin grâce aux entrants. Quelque chose se dessine, il faudra voir les moyens qu'on lui offre. Sampaoli va faire sa première préparation, son premier recrutement, là on pourra juger. Mais ce qu'il fait est déjà très bien parce qu'il a repris en main un groupe qu'il n'a pas choisi", a déclaré la consultante dans les colonnes de La Provence.



Depuis l'arrivée de l'Argentin, l'OM a obtenu 6 victoires, 2 matches nuls et 2 défaites, soit une moyenne de 2 points par rencontre. Compte tenu de la profonde crise qui avait secoué le club avant sa signature, c'est loin d'être anodin.