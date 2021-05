Mercato : le contrat de Ntcham avec le Celtic résilié ?

Le Celtic aurait annoncé à Olivier Ntcham (25 ans) son intention de résilier son contrat, cet été.





Selon les informations obtenues par Football Insider, le club écossais envisage de mettre un terme au bail d'Olivier Ntcham, dans les prochaines semaines. Il aurait décidé d'exploiter une clause de son contrat pour le résilier un an avant la fin prévue initialement. Le joueur l'aurait appris récemment et va donc devoir se trouver une nouvelle équipe, cet été.



Pour rappel, le milieu de terrain était prêté à l'OM, cette seconde partie de saison. Les dirigeants marseillais n'ont toutefois pas l'intention de lever son option d'achat, alors qu'il n'a que très peu joué et n'est pas parvenu à convaincre Jorge Sampaoli qu'il avait une place dans son effectif.



Ntcham évoluait avec le Celtic depuis juillet 2017. Il a notamment disputé 147 matchs sous ses couleurs, inscrit 24 buts et donné 13 passes décisives.