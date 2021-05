Lopez espère que Milik va rester à l'OM

Maxime Lopez (23 ans) espère qu'Arek Milik (27 ans) va continuer sous le maillot de l'OM, la saison prochaine.





"Je le trouve très très fort. Il a apporté un plus", a estimé l'ancien milieu de terrain de l'Olympique de Marseille lors d'un entretien donné à Maritima. Et de poursuivre : "Milik marque des buts. Il est bon et apporte un plus dans le jeu. Les joueurs de mon équipe m'ont dit qu'il avait une grosse réputation en Italie. Il a joué à Naples, il a été très bon et est très connu en Italie. J'espère qu'il va rester."



Cette saison, Milik a inscrit 9 buts et délivré 1 passe décisive en 15 apparitions, toutes compétitions confondues.