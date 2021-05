Un gardien pour concurrencer Mandanda ? Libbra hors de lui

Marc Libbra considère que Pablo Longoria ferait une "connerie monumentale" en recrutant un gardien numéro un bis, lors du mercato estival.





"Le gardien supplémentaire devra avoir la capacité d'être face à un joueur aussi important, qui est un modèle pour tout le vestiaire. Mandanda devra se battre avec un concurrent rester à un haut niveau. Une connerie monumentale de chercher à mettre Steve Mandanda en concurrence. L'OM a bien plus de soucis dans des secteurs différents qu'il faut régler rapidement. Déjà une défense qui tient la route. Peux-tu aujourd'hui récupérer un gardien de son niveau et de tout ce qu'il représente au niveau du club et à l'intérieur du vestiaire ? Dans d'autres pays, les gardiens de plus de 35 ans ne gênent personne", a déclaré l'ancien attaquant par le biais de son compte Twitter.



L'OM est dans l'obligation de recruter un gardien de but en raison du départ de Yoann Pelé (39 ans). S'il n'a pas donné la date de sa retraite, Steve Mandanda (36 ans) paraît lui-même commencer à l'envisager : il semble dès lors normal que les dirigeants l'anticipent.