Mercato : l'OM aurait un oeil sur Zedadka

L'OM penserait à Akim Zedadka (25 ans) pour succéder à Hiroki Sakai (31 ans), sur le côté droit de la défense.





Selon les informations rapportées par Foot Mercato, le club marseillais suit de près la situation du latéral droit de Clermont Foot. Il penserait à lui pour remplacer Hiroki Sakai, lequel va s'en retourner au Japon après cinq très belles années passées à Marseille. Comme ce dernier, Zedadka affiche une certaine polyvalence et est capable de dépanner sur le côté gauche. Il a été élu meilleur latéral droit de Ligue 2 par l'UNFP, cette saison. Il sera libre en juin 2022 et devrait donc bénéficier d'un bon de sortie, cet été. Il est très convoité : Bordeaux, Montpellier, Brest et Anderlecht seraient sur le coup.



Zedadka a disputé 35 rencontres de Ligue 2 et inscrit 1 but, cette saison. Pablo Longoria serait par ailleurs en passe d'obtenir le renfort définitif de Pol Lirola.