Mercato : une cible de l'OM clarifie les choses sur son avenir

Qualifié pour le barrage d'accession à la Ligue 1 avec Toulouse après la victoire contre Grenoble vendredi soir (3-0), Amine Adli est très convoité en France comme à l'étranger.





Auteur d'une très belle saison avec son club formateur, le joueur de 21 ans a été élu meilleur joueur de Ligue 2 et compte bien poursuivre sa progression dans les mois à venir. Ce dernier semble d'ailleurs ouvert à l'idée de rester à Toulouse malgré les approches de l'OM et de plusieurs clubs étrangers. "Je suis sous contrat avec Toulouse. On a une montée à aller chercher et après on verra bien. J'espère monter mon club en Ligue 1 et si possible découvrir l'élite avec, et on verra bien. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mes agents travaillent sur ça. Il y a un mercato cet été. Je suis à un an de la fin de mon contrat on va discuter", a lâché le milieu de terrain toulousain au micro de BeIN SPORTS.