Mercato : Alvaro annonce la couleur pour son futur à l'OM

Le défenseur de l'Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez, s'est exprimé ce samedi lors d'un entretien accordé à L'Equipe à propos de son avenir.





Malgré sa saison difficile, marquée notamment par ces accusations de racisme émises par Neymar en début de saison, l'ancien joueur de Villarreal a bien l'intention de poursuivre son aventure avec l'Olympique de Marseille.



"Je suis heureux ici, j'aime le club, j'ai parlé avec les supporters que je croisais dans la rue, ou dans des réunions. Je suis clair avec eux et je leur ai dit : Si vous avez des doutes sur moi, si vous croyez que je suis raciste, alors je m'en irai. Mais tout le monde m'a soutenu. À Marseille, il y a mille nationalités différentes qui cohabitent, tu ne peux pas être raciste et habiter ici ! (...) Mon rêve, c'était de jouer dans ce genre de club, dans un grand club alors je ne vais pas me plaindre ! Je suis un peu loco, moi aussi, oui (il sourit). Parfois, je me dis que je suis né pour jouer à l'OM. Je sais qu'il me manque encore des choses pour devenir un top joueur mais dans une équipe, il faut avoir des joueurs qui montrent l'exemple, qui se battent, et je peux donner beaucoup encore", a souligné le défenseur espagnol.