Alvaro reparle avec amertume de son clash avec Neymar

Lors d'un entretien accord à L'Equipe, Alvaro Gonzalez est notamment revenu sur son clash avec Neymar en début de saison.





Le défenseur espagnol a reconnu que cet épisode très médiatisé avait un peu gâché le reste de sa saison à Marseille. "Pour moi, personnellement, cela a été très difficile. Des choses sont arrivées qui dépassent le sportif, et si la saison a été difficile pour tous les joueurs ici, elle l'a été encore un peu plus pour moi. On a gagné au Parc, et au lieu de parler de ce bon résultat, on a parlé de choses négatives", s'est souvenu Alvaro.



L'ancien joueur de Villarreal n'a pas encore totalement digéré les accusations de racisme émises par Neymar. "Moi, je n'ai aucun problème avec les critiques, nous sommes connus, donc on parle de nous un jour en bien, un jour en mal, c'est la vie des joueurs de foot, des chanteurs, des gens célèbres. Mais là, ce n'était plus le football. Et ma famille a vécu des moments difficiles. C'était des attaques personnelles, mon numéro est sorti, celui de ma famille. Quand tu parles de racisme, d'homophobie, ce sont des choses graves. J'étais toujours stressé. Mais j'ai essayé de faire au mieux pour l'équipe, pour le club, de laisser ces problèmes de côté pour me concentrer", a-t-il poursuivi.