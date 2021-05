Mercato : Mandanda affiche ses regrets pour Thauvin

Interrogé sur le départ de Florian Thauvin aux Tigres devant les médias, Steve Mandanda a reconnu que ce départ marquait la fin d'une époque pour le club marseillais.





Alors que l'international français a décidé de ne pas prolonger à l'OM pour s'offrir cette nouvelle aventure à Monterrey au Mexique, le gardien olympien n'a pas hésité à afficher sa déception en conférence de presse. "On a beaucoup discuté. La décision lui revenait, c'est ce que je lui ai dit. C'est une petite déception, car j'aurais aimé qu'il continue avec nous. On se verra plus tard en vacances. Il méritait quelque chose de grand, mais c'était difficile de faire autrement vu le contexte", a confié le portier marseillais.