Mandanda encense Benedetto

Annoncé sur le départ, Dario Benedetto pourrait retourner à Boca Juniors lors du prochain mercato estival. Mais l'OM ne devra pas se montrer trop gourmand avec le club argentin.





Présent en conférence de presse avant le déplacement sur la pelouse du FC Metz ce dimanche lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1, Steve Mandanda s'est exprimé au sujet de son partenaire. Malgré la saison difficile du buteur argentin, le gardien de l'Olympique de Marseille a tenu à mettre en avant le travail et le professionnalisme de son coéquipier.



"Quant à Benedetto, ça a été une saison difficile. Milik est arrivé, il n'a pas eu beaucoup de réussite non plus. Il pense au collectif, peu importe son temps de jeu. Il a sauvé la mise à plusieurs reprises. Il est impliqué et investi, il est important pour nous avec un très bon état d'esprit", a lâché l'international français devant les médias.