Mercato : accord avec Flamengo, Gerson hésiterait

Gerson (24 ans) souhaiterait prendre le temps de la réflexion, avant de valider le possible transfert à l'OM.





L'Équipe confirme la tendance concernant la possible arrivée du milieu de terrain de Flamengo. Le club phocéen paraît s'être entendu avec son homologue carioca sur la base d'un transfert de 25 millions d'euros, plus 5 millions de bonus potentiels et un pourcentage à la revente. Pour autant, le joueur serait en phase de réflexion. Il aurait demandé davantage de temps pour prendre sa décision et souhaiterait se concentrer sur le match prévu contre Fluminense, avant de donner sa réponse aux Marseillais.



Le site du quotidien précise que l'OM lui propose le triple de son salaire actuel et un contrat portant sur 5 saisons. La présence de Jorge Sampaoli sur le banc olympien pourrait peser dans la balance. Par ailleurs, les dirigeants phocéens lui auraient accordé un bon de sortie pour qu'il puisse disputer les Jeux olympiques de Tokyo prévus entre le 27 juillet et le 8 août.



Il ne reste donc plus qu'à attendre, pour connaître sa décision.