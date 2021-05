Steve Mandanda (36 ans) a établi son bilan de la saison 2020-2021. Il s'est également exprimé sur les objectifs de l'OM.





"Chaque saison est compliquée. Celle-là l'a été sur différents aspects, déjà avec le coronavirus qui a pénalisé tout le monde. C'était très difficile de jouer sans public. Dans l'humeur et l'état d'esprit général, ça a été aussi compliqué. Au niveau des résultats, ça a été en dents de scie. De janvier à début mars, ça a été difficile et là, on a la possibilité de limiter la casse avec cette 5e place. A nous d'être concernés jusqu'à la dernière minute", a déclaré le capitaine de l'OM, en conférence de presse.





"Il va falloir recruter de façon intelligente"

Il espère que le club sera en mesure de se battre pour le podium, la saison prochaine : "Sur la capacité du coach et du staff, je suis complètement sûr et satisfait. Sur les capacités financières, on ne maîtrise pas complètement. Il faut plus le demander au président. On sait qu'il va y avoir énormément de changements. Il va falloir recruter de façon intelligente. On sait que ça va être compliqué. La saison prochaine, on devra être en haut du classement pour espérer faire la Ligue des champions, ça doit être l'objectif du club."



Steve Mandanda s'apprête donc à repartir pour 14e saisons sous la tunique olympienne. Il a jusque-là joué 592 rencontres, toutes compétitions confondues.