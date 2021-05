Sampaoli regrette les problèmes d'ambiance, dans le vestiaire de l'OM

Jorge Sampaoli a expliqué le départ en vacances de certains joueurs. Il a voulu resserrer le groupe autour de ceux qui étaient pleinement concentrés sur les objectifs. Il a par ailleurs regretté de ne pas avoir su faire en sorte que l'ensemble du vestiaire tire vers un même objectif.





"Les joueurs qui sont partis en vacances ? C'est une question purement technique. Notre rôle, en tant qu'entraîneur, est de savoir quels sont les joueurs qui sont engagés. Notamment par rapport à la qualification en Ligue Europa, notre objectif principal. On a mis en place un système avec un groupe uniquement engagé pour cet objectif. Sinon, ça pourrait être contre-productif, on veut se concentrer sur l'aspect du football", a déclaré le coach argentin face aux médias, en conférence de presse.





"Le plus complexe a été la gestion du groupe"

Il a été déçu par l'ambiance du vestiaire : "Ma satisfaction est de voir que l'équipe peut se qualifier pour la Ligue Europa, ce qui était notre objectif. Au vu du scénario compliqué, c'est vraiment ce qui nous a le plus motivé ces derniers matchs. Le plus complexe a été la gestion du groupe, il y a eu des choses très dures cette saison, avec des problèmes d'ambiance. Le plus dur a été d'avoir un groupe qui se bat pour l'objectif sachant que certains n'allaient pas rester. Je le vois comme un échec, car c'est quelque chose que je n'ai pas réussi à obtenir", a-t-il ajouté.



On espère bien sûr que les départs prévus dans les prochaines semaines règleront les problèmes d'égos, lesquels n'ont pas leur place dans un vestiaire.