Mercato : Gerson encore dans le doute concernant l'OM ?

Si certaines sources affirment que son transfert va aboutir, d'autres pensent que Gerson (24 ans) n'est pas emballé par l'offre de l'OM.





D'après les informations obtenues par O Dia, le club marseillais propose un contrat portant sur cinq saisons au milieu de terrain de Flamengo. Il devrait lui permettre de multiplier son salaire par trois, mais le joueur n'aurait pour l'instant pas pris sa décision, concernant son avenir. Il serait dans le doute et l'aurait fait savoir à Bruno Spindel, le directeur exécutif de Flamengo. Il ne serait notamment pas encore convaincu par le projet qui lui a été présenté.



Le média ajoute que le club brésilien maintient le lien avec l'OM, en raison de sa situation économique. Dans d'autres cas, les hésitations du joueur auraient généré l'arrêt des discussions, mais ses dirigeants espèreraient le faire changer d'avis. Les chiffres évoqués pour le transfert effrayeraient par ailleurs les concurrents du club olympien, sur le dossier. Interrogé, un membre de conseil d'administration d'une équipe française aurait fait part de son étonnement concernant les montants exprimés : "Comment est-ce possible ?"



Info ou intox ? On ne devrait pas tarder à le savoir.