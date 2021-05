L'UEFA a chiffré les pertes liées à la pandémie de coronavirus

L'UEFA évalue les pertes des clubs liées à la situation sanitaire à 8,7 milliards d'euros, sur les deux dernières saisons.





Dans un rapport, l'instance a estimé les pertes des clubs européens de football par rapport à la pandémie de Covid-19 à 8,7 milliards d'euros, sur deux ans. Elle n'a épargné aucun club, les privant "au minimum de 10 % de revenus", précise-t-elle.



À noter que l'UEFA indique également que le football a été stoppé dans son élan, après deux décennies lors desquelles la croissance moyenne était de 8,2 % par an. En 2019, les 711 clubs européens ont totalisé 23 milliards d'euros de revenus. Il ajoute que les salaires ont gonflé jusqu'à atteindre 60 % des recettes des clubs de foot et que les joueurs n'en ont pas pour autant fait de gros effort face à la crise : les négociations avec eux ont permis aux dirigeants d'économiser 1 milliard d'euros sur deux ans. C'est peu. On l'a d'ailleurs constaté à l'OM, où Dimitri Payet s'est vu reprocher par certains coéquipiers d'avoir réduit son salaire (moyennant une prolongation de son contrat).



L'UEFA prévoit enfin un risque existentiel pour environ 120 clubs. La majorité des autres devront emprunter, pour compenser les pertes.