Olivier Bossard, journaliste de France Football, considère que l'OM se fait avoir avec Gerson.





L'OM paraît en passe d'obtenir le renfort de Gerson, dans le cadre d'un transfert de 25 millions d'euros, plus des bonus. Olivier Bossard, qui travaille notamment avec France Football, estime que le joueur ne vaut pas ce tarif : "C'est hors de prix, clairement. On pensait que Marseille n'avait pas les moyens. En plus, on parle d'une “pépite”... Euh, non. Il a 23 ans, il a déjà eu sa chance en Europe, il avait joué à la Roma, il avait été prêté à la Fiorentina et ça ne s'était pas très bien passé. Il avait même commencé la saison au Brésil sur le banc. En plus, on parle de lui pour aller jouer les JO donc il ne serait pas disponible tout de suite. Mettre 30 millions d'euros sur un joueur comme ça, non, ça me paraît beaucoup trop", a-t-il lâché au micro de la chaîne L'Équipe.



Pablo Longoria doit aujourd'hui bien mesurer combien le montant élevé du transfert va générer de polémiques, en France, et de pression, pour le joueur. C'est toujours le cas quand une opération concerne l'OM. Le PSG, Lyon et Monaco, eux, passent entre les gouttes.