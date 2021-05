Euro Espoirs : Acherchour tente d'expliquer l'absence de Kamara

Le journaliste Walid Acherchour essaie d'expliquer le fait que Sylvain Ripoll n'ait pas retenu Boubacar Kamara (21 ans) dans sa sélection, pour la phase finale de l'Euro Espoirs.





"Je trouve ça dur pour Kamara bien évidemment si on prend la globalité de sa saison, mais j'ai l'impression que Ripoll lui fait payer le match face au Danemark et la dynamique récente avec l'OM où ce n'était pas fou. Après le joueur pourra se reposer et faire une grosse préparation. Ne nous trompons pas, ce n'est pas Aouar et Camavinga les concurrents de Kamara dans cette liste. Profils totalement différents au milieu, c'est beaucoup plus les deux Monégasques et Soumaré. La dynamique est totalement pour les trois et pourtant j'aime beaucoup Bouba Kamara", a-t-il estimé sur le réseau social Twitter.



Comparons ce qui peut l'être. Il y a un monde, entre jouer à Monaco, à Lille ou à Marseille. Ce qu'a vécu Kamara, cet hiver, le blinde pour la suite de sa carrière, car il ne trouvera jamais l'équivalent de pression ailleurs. Sylvain Ripoll ne donne pas l'impression d'avoir décrypté les matchs de l'OM, voire même de les avoir vus, cette saison. Un peu comme ces journaux qui ont saqué le minot en le sous-notant, cette saison. Ce n'est pas le cas des recruteurs et Kamara sera l'un des joueurs les plus demandés, cet été.