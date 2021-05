Mozer donne son avis sur la possible arrivée de Gerson

Carlos Mozer a donné son avis sur le probable recrutement de Gerson (24 ans) par l'OM. Il a expliqué son échec lors de son premier passage en Europe et donné des précisions sur son profil.





"Gerson peut réussir à Marseille comme il le fait au Brésil. Son passage en Italie, à la Roma et à la Fiorentina, n'a pas été couronné de succès, mais il était très très jeune. Quand un Brésilien part en Europe, il doit modifier son comportement. Moi, j'étais déjà un gros compétiteur à Flamengo, je n'ai eu aucun problème d'adaptation. Mais les joueurs offensifs brésiliens croient souvent que leur technique va suffire. Or, en Europe, il faut beaucoup plus travailler. Pour résumer, il avait la grosse tête parce qu'il avait vite rencontré le succès", a expliqué l'ancien défenseur de l'OM à La Provence.





"Ici, on l'appelle 'Koringa'"

Il pense que ce sera différent, cette fois. Il a donné des précisions sur son profil : "C'est un garçon très technique, avec beaucoup de puissance dans les jambes, ce qui lui permet de très bien protéger son ballon. Il est assez agressif, défensivement, il peut vous rappeler Luiz Gustavo. Mais c'est surtout un organisateur de jeu, qui aime entrer dans la surface adverse, marquer, faire des passes décisives. (...) Il est très polyvalent, capable de récupérer et de partir directement vers le but adverse. Ici, on l'appelle 'Koringa', le joker comme dans un jeu de cartes, parce qu'il peut s'adapter à de nombreuses positions dans le même match. Ça permet au coach de le faire évoluer plus offensivement ou plus défensivement, plus axial ou sur le côté gauche. Il dribble, il frappe, joue court, joue long, se déplace avec beaucoup de facilité, car il n'est pas lourd." Son possible départ fait beaucoup parler, à Flamengo : "Les supporters ont vraiment de la peine de le voir partir. Parce qu'en plus, c'est un bon garçon."



Selon les Brésiliens, l'opération pourrait bientôt se conclure pour une somme de 25 millions d'euros et 6 millions de bonus. Le quotidien assure néanmoins que les dirigeants marseillais se montrent "nettement plus prudents" sur le montant de la transaction, "estimant que si transfert il y a, il se situera à des montants moins élevés". Ce qui est sûr, c'est qu'à un tel tarif, dans le contexte économique actuel, on s'attend à voir arriver un crack...