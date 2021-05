Mercato : l'explication du possible départ de Dieng

Bamba Dieng (21 ans) serait rémunéré à hauteur de 1 800 euros par mois, et le contrat proposé par la direction serait à peine supérieur. Il envisagerait de quitter l'OM.





D'après les renseignements obtenus par Actufoot, le Sénégalais n'est pas satisfait par son niveau de rémunération. Le média précise que l'OM a levé son option d'achat en payant les 400 000 € prévus. Il reste pour l'instant rétribué à hauteur de 1800 € brut par mois et que la direction olympienne lui aurait proposé un nouveau contrat qui pourrait lui permettre de toucher entre 2 800 et 4 000 €, avant qu'il ne soit prêté pour qu'il s'aguerrisse : l'offre n'a pas vraiment séduit le joueur.



Il y a quelques jours, La Provence avait précisé que l'attaquant avait un accord verbal avec Jacques-Henri Eyraud afin que son salaire soit revu à la hausse, s'il intégrait le groupe professionnel. Avec ses performances et même s'il n'a joué que 5 matchs, il s'attendait donc à un peu plus. Pablo Longoria n'écarterait pas l'idée d'un transfert, pour un montant accessible, ces prochaines semaines. Le média évoque une somme de 300 000 €, alors que Dieng figure sur les tablettes de nombreux clubs français et étrangers.



L'OM n'est visiblement pas encore convaincu par le potentiel de Dieng.