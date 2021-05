Mercato : Gerson à l'OM, ça brûle !

Flamengo et l'OM discuteraient les derniers détails concernant le transfert de Gerson (24 ans).





D'après les informations rapportées par Globoesportes, le club olympien est en passe de boucler le renfort du milieu de terrain brésilien. Les négociations porteraient désormais sur les derniers détails, alors que le joueur se serait laissé convaincre par le salaire proposé par l'OM et que Flamengo n'a visiblement pas l'intention de lui offrir une prolongation assortie d'une augmentation (ce qu'attendaient les supporters du club auriverde).



L'opération pourrait aboutir pour un montant de 25 millions d'euros, avec des bonus pour les buts marqués et un pourcentage, sur un futur transfert, de l'ordre de 20 %. Si la vente est conclue d'ici samedi, l'OM imposera que le milieu de terrain ne participe pas à la rencontre prévue contre Fluminense.



L'OM est en passe obtenir un très gros renfort, en signant un chèque non moins impressionnant. Espérons donc que Pablo Longoria soit bien sûr de son coup.